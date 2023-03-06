В Керчи вынесли приговор браконьерам
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на прокуратуру Крыма.
Фигуранты занимались нелегальной деятельностью в акватории Керченского пролива Азовского моря. Водным биологическим ресурсам причинён ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.
Браконьеры приговорены к двум годам лишения свободы, наказания назначены условно с испытательными сроками. Вердикт в законную силу не вступил.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Московский зоопарк принял изъятых у контрабандистов медведей.