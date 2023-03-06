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В Керчи вынесли приговор браконьерам

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Керченский городской суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в незаконной добыче рыбы и креветок.
В Керчи вынесли приговор браконьерам
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на прокуратуру Крыма.

Фигуранты занимались нелегальной деятельностью в акватории Керченского пролива Азовского моря. Водным биологическим ресурсам причинён ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

Браконьеры приговорены к двум годам лишения свободы, наказания назначены условно с испытательными сроками. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Московский зоопарк принял изъятых у контрабандистов медведей.

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