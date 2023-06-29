Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов высказался о причинах попытки вооружённого мятежа в России.

По его словам, за несколько дней до попытки мятежа Минобороны России «абсолютно правильно» заявило о том, что все вооружённые формирования должны подписать контракт с оборонным ведомством.

«И все, кроме «Вагнера», стали это решение — повторюсь, абсолютно верное — исполнять. Кроме этого господина. Он отказался», — сказал Картаполов.

После этого было сообщено, что в этом случае «Вагнер» не будет привлекаться к ведению СВО.

«А это значит, что ни денег, ни финансовых, ни материальных ресурсов больше не будет», — заявил он.

По словам Картаполова, для основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «деньги — это фактор немаловажный, может, и решающий».

«Ну вот и сложилось: денег больше не выделят — это первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбуждённое состояние — это третье. А выродилось всё вкупе в госизмену и в обман своих боевых товарищей», — сказал он.

27 июня президент России Владимир Путин отметил, что государство заплатило ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май 2023-го более 86 млрд рублей.