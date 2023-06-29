Ростокинский завод железобетонных конструкций запустил новую производственную линию

Компания «ДСК-1 — Ростокино» во время второго этапа модернизации Ростокинского завода железобетонных конструкций запустила новую производственную линию по изготовлению плит перекрытия, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Специалисты закончили установку современного оборудования, которое позволило увеличить площадь производимых плит перекрытия. Это даёт возможность проектировать помещения большей площади. В сутки новая линия сможет выпускать около 60 изделий с потенциалом роста на 20—30%», — рассказал Овчинский.

Со своей стороны управляющий партнёр группы компаний по сегменту «Московская область» Даромир Обуханич отметил, что второй этап модернизации начался осенью 2022 года.

«Модернизация позволила перейти на гибкое производство, уйти от серийности и начать возводить дома по индивидуальным проектам индустриальным способом», — цитирует Обуханича сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что объёмы производства компаний — резидентов технополиса «Москва» выросли в 3,5 раза.