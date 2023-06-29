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Объёмы производства компаний-резидентов технополиса «Москва» выросли в 3,5 раза

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что объёмы производства компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза.
Объёмы производства компаний-резидентов технополиса «Москва» выросли в 3,5 раза

Как сообщает НСН, он указал, что за первые три месяца 2023 года произвели высокотехнологичной продукции на 17,3 млрд рублей.

Рост выпуска высокотехнологичной продукции вырос почти в 3,5 раза благодаря возросшему спросу на оригинальные и импортозамещающие товары. В сравнении с показателями 2021 и 2020 годов выпуск продукции вырос в 4,6 и 6 раз соответственно.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что лидерами по выпуску товаров стали представители медицинского кластера. Они произвели оборудование, расходные материалы и лекарства на сумму более 9,2 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что столичное предприятие «Монтем» вдвое увеличило выпуск фильтров для сахарных заводов.

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