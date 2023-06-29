В МИД России заявили, что введение единой валюты в ЕАЭС пока нереально
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«Пока это нереально. А вот повышение доли расчётов в национальных валютах, в собственных валютах, в чужих национальных валютах — это более серьёзный вопрос. По этому вопросу работа ведётся», — цитирует его ТАСС.
Ранее «Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах.
По состоянию на апрель 2023 года 41% российского экспорта оплачивался в рублях.