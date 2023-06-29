В МИД России заявили, что введение единой валюты в ЕАЭС пока нереально

Пока не представляется возможным введение единой валюты в ЕАЭС, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Пока это нереально. А вот повышение доли расчётов в национальных валютах, в собственных валютах, в чужих национальных валютах — это более серьёзный вопрос. По этому вопросу работа ведётся», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах.

По состоянию на апрель 2023 года 41% российского экспорта оплачивался в рублях.