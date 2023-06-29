Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МИД России заявили, что введение единой валюты в ЕАЭС пока нереально

Короткая ссылка
Пока не представляется возможным введение единой валюты в ЕАЭС, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
В МИД России заявили, что введение единой валюты в ЕАЭС пока нереально
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Пока это нереально. А вот повышение доли расчётов в национальных валютах, в собственных валютах, в чужих национальных валютах — это более серьёзный вопрос. По этому вопросу работа ведётся», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах.

По состоянию на апрель 2023 года 41% российского экспорта оплачивался в рублях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить