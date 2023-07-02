Специалист Николаев посоветовал не брать автокредит желающим перепродать купленную машину

Специалист Дмитрий Николаев рассказал, как выбрать выгодный заём для покупки авто и на какую процентную ставку можно рассчитывать.

Как напомнил эксперт, автокредит — целевой кредит на покупку машины: при нём автомобиль останется в залоге у банка, пока клиент не внесёт последнюю выплату.

«Благодаря залогу банк несёт меньше рисков, поэтому ставки по автокредитам часто ниже потребительского кредитования и начинаются от 5%. При этом потребительский кредит можно оформить по ставке от 6—7%. Кроме того, из-за наличия залога сумма, которую предлагает банк по автокредиту, часто выше, как и вероятность одобрения», — объяснил менеджер продукта «Кредиты» финансовой платформы «Сравни».

Но, по словам специалиста, у автокредитов есть и недостатки. Так, клиент, который приобрёл машину по автокредиту, не может продать её, пока не погасит заём.

«При потребительском кредите банк не может обременить автомобиль. Поэтому автокредит не стоит выбирать, если вы хотите перепродать купленную машину. Основные параметры, на которые нужно обратить внимание при выборе займа для покупки машины: сумма кредита, ставка и размер первоначального взноса. Кроме того, важно проверить размер комиссии финансовой организации», — заявил Николаев.

Кроме цены автомобиля, в сумму кредита стоит также заложить расходы на страхование, пояснил собеседник RT.

«Банки, которые позволяют оформлять автокредит без каско, зачастую предлагают более высокие ставки. Выгоду от соглашения (или отказа) на дополнительные услуги нужно считать в каждом отдельном случае», — подчеркнул эксперт.

Перед выбором финансовой организации посчитайте ставку, отталкиваясь от своих запросов, посоветовал специалист.

«Она может измениться в зависимости от размера первоначального взноса, срока оформления и других факторов. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше вы в итоге потратите на кредит. Обычно первоначальный взнос составляет 20—30%, но есть банки, которые выдают автокредиты без первоначального взноса. В таком случаем процентная ставка будет выше», — добавил аналитик.

Банки могут включать плату за дополнительные услуги. Среди них, например, могут быть смс-уведомления. Всегда узнавайте у банка финальные условия по договору, порекомендовал Николаев.

«При оформлении автокредита паспорт авто по договору может остаться как залог у банка. В таком случае нужно не забыть отнести его в банк после оформления в ГИБДД. Как правило, это нужно сделать в течение десяти рабочих дней, иначе банк может наложить на клиента штраф. Другой важный документ — справка, подтверждающая отсутствие долга. Её нужно взять в банке после полной выплаты займа. Справка пригодится, если владелец в будущем захочет продать автомобиль. Кроме того, она подтвердит, что у банка нет требований к клиенту», — заключил специалист.

Ранее эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков в беседе с RT рассказал, как принять участие в программе господдержки и получить льготный кредит на авто в 2023 году.