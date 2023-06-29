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Аналитики выяснили минимальный бюджет на свадьбу в России

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Аналитики выяснили, что минимальный бюджет на свадьбу в России составляет 47 тыс. рублей.
Аналитики выяснили минимальный бюджет на свадьбу в России
  • Gettyimages.ru
  • © rawfile redux

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали в сервисе для приёма онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa», исследование было проведено совместно с аналитическим ресурсом «Чек Индекс».

Уточняется, что данный показатель на 5% выше уровня прошлого года. В соответствующий набор бюджета для пары входят наряды, обручальные кольца, букет цветов и бутылка шампанского.

Вместе с этим в исследовании говорится, что объём покупок свадебных платьев в России снизился на 15%, мужских костюмов — на 7%, шампанского — на 7%. При это фиксируется рост количества покупок обручальных колец — на 13% больше, чем в мае-июне прошлого года.

Также исследование говорит о тренде свадеб без гостей, что ведёт к отказу от дорогих банкетов.

Ранее вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва в беседе с URA.RU заявила, что россияне, прожившие в браке долгое время, могут получить деньги от государства.

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