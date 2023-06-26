Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экономист Хрусталёва: супруги могут получить выплаты от государства на годовщину свадьбы

Короткая ссылка
Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва заявила, что россияне, прожившие в браке долгое время, могут получить деньги от государства.
Экономист Хрусталёва: супруги могут получить выплаты от государства на годовщину свадьбы
  • Gettyimages.ru
  • © jacoblund

По её словам, регионы вправе заботиться о своих жителях и устанавливать дополнительные меры поддержки.

«К таким «неочевидным» пособиям можно отнести выплаты к юбилейным датам семьям... Например, 50 тыс. рублей — на 50-летие свадьбы, 60 тыс. рублей — на 60-летие, а 70 тыс. рублей — на 70-летие», — уточнила она в беседе с URA.RU.

Однако, Хрусталёва предупредила, что не все социальные выплаты поступают на счёт автоматически. Вначале необходимо подать заявление в МФЦ или органы, отвечающие за денежные начисления.

Ранее НСН сообщила, что председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ заявил, что благополучие семей растёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить