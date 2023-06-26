Экономист Хрусталёва: супруги могут получить выплаты от государства на годовщину свадьбы

Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва заявила, что россияне, прожившие в браке долгое время, могут получить деньги от государства.

По её словам, регионы вправе заботиться о своих жителях и устанавливать дополнительные меры поддержки.

«К таким «неочевидным» пособиям можно отнести выплаты к юбилейным датам семьям... Например, 50 тыс. рублей — на 50-летие свадьбы, 60 тыс. рублей — на 60-летие, а 70 тыс. рублей — на 70-летие», — уточнила она в беседе с URA.RU.

Однако, Хрусталёва предупредила, что не все социальные выплаты поступают на счёт автоматически. Вначале необходимо подать заявление в МФЦ или органы, отвечающие за денежные начисления.

Ранее НСН сообщила, что председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ заявил, что благополучие семей растёт.