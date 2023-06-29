СК возбудил дело после пропажи подростков на пике Поднебесный в Кемеровской области
- РИА Новости
«Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Междуреченске подростков возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Предварительно установлено, что 28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков 13, 14 и 15 лет ушли вперёд и пропали.
Ранее сообщалось, что трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области.