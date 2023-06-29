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СК возбудил дело после пропажи подростков на пике Поднебесный в Кемеровской области

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В пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области заявили о возбуждении уголовного дела после пропажи подростков на пике Поднебесный в Кемеровской области.
СК возбудил дело после пропажи подростков на пике Поднебесный в Кемеровской области
  • РИА Новости

«Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Междуреченске подростков возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что 28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков 13, 14 и 15 лет ушли вперёд и пропали.

Ранее сообщалось, что трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области.

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