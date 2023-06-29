Депутат Мажуга: любые льготы для обучающихся в вузах — это хорошо
- РИА Новости
«Любые льготы для обучающихся в высших учебных заведениях — это хорошо. Льготы на транспорт — это особенно хорошо. Но только здесь всё нужно детально проанализировать», — считает депутат.
По его словам, для всех иногородних обучающихся вузов университет может предоставлять раз в год оплату проезда до места проживания.
«Университеты это уже реализуют. Надо понять, что это будет ещё дополнительная какая-то компенсация. Помимо этого, недавно состоялась презентация проекта для студентов, аспирантов, молодых учёных. И там «Российские железные дороги» — участник этого проекта, который в том числе даёт льготы», — уточнил парламентарий.
Ранее депутат ГД Фёдоров предложил ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов.