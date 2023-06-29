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Депутат Мажуга: любые льготы для обучающихся в вузах — это хорошо

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Анастасия Белоусова
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, в которых действуют ограничения на авиаперелёты.
Депутат Мажуга: любые льготы для обучающихся в вузах — это хорошо
  • РИА Новости

«Любые льготы для обучающихся в высших учебных заведениях — это хорошо. Льготы на транспорт — это особенно хорошо. Но только здесь всё нужно детально проанализировать», — считает депутат.

По его словам, для всех иногородних обучающихся вузов университет может предоставлять раз в год оплату проезда до места проживания.

«Университеты это уже реализуют. Надо понять, что это будет ещё дополнительная какая-то компенсация. Помимо этого, недавно состоялась презентация проекта для студентов, аспирантов, молодых учёных. И там «Российские железные дороги» — участник этого проекта, который в том числе даёт льготы», — уточнил парламентарий.

Ранее депутат ГД Фёдоров предложил ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов.

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