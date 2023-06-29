Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Бурматов разъяснил порядок изъятия домашних животных за жестокое обращение

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT рассказал подробности подготовки законопроекта об изъятии домашних животных за жестокое обращение.
Депутат Бурматов разъяснил порядок изъятия домашних животных за жестокое обращение
  • Gettyimages.ru
  • © ABAS Production

По словам парламентария, проблема заключается в том, что в России нет конфискации животных.

«Поступает сообщение по факту жестокого обращения с животным. Мы инициируем участие полиции в этом вопросе. Есть волонтёры или приют, которые готовы забрать животное. Пока идёт следствие, особенно если нет состава уголовного, животное остаётся с этим человеком. Или человек содержит дома животное, которое дома содержать нельзя», — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что особенно «этим грешат пляжные фотографы, которые зарабатывают на этом, используют животное в фотосессии».

«А изъять его нельзя. Но это неправильно. Оставлять животное с человеком, который причиняет ему боль, — это значит животное обрекать на страдание, а возможно, на гибель. Мы предлагаем эту недоработку устранить, и начать я предлагаю как раз с животных, запрещённых к содержанию. Потому что у нас львята, медвежата, тигрята, которых коммерсанты держат у себя в квартирах и частных домах, они сейчас не изымаются, и заниматься этим мог бы Росприроднадзор. Помещать их в реабилитационные центры», — объяснил порядок действия Бурматов.

Ранее стало известно, что в России могут начать изымать домашних животных за жестокое обращение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить