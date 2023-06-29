Генконструктор «ОДК-Климов» заявил об интересе заказчиков к российским двигателям ТВ7-117

Генеральный конструктор «ОДК-Климов», входящего в Объединённую двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех», Всеволод Елисеев заявил о заинтересованности иностранных заказчиков в российском авиационном двигателе ТВ7-117.

Как он сказал ТАСС, уже сейчас можно говорить о вполне реальных планах по применению двигателя на иностранных самолётах и вертолётах.

«Обсуждаем с возможными заказчиками применение данной силовой установки на их самолётах и вертолётах. Сейчас после ковида возобновились переговоры», — отметил Елисеев.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у России есть все возможности для наращивания производства самолётов.