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В Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик

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Перевозивший дизтопливо грузовик опрокинулся в Якутии на трассе «Лена», сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту розлива нефтепродуктов на 786-м километре ФАД «Лена» в результате опрокидывания грузового автомобиля Shaanxi в составе полуприцепа цистерны Enxin Shiye, перевозившего дизельное топливо», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, объём разлива составил примерно 3 тыс. литров.

Ранее НСН сообщила, что в Самарской области количество пострадавших при столкновении двух автомобилей выросло с шести до восьми.

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