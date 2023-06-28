Путин: Запад вычеркнул себя из списка туристических мест для россиян и несёт убытки

Запад вычеркнул себя из списка привлекательных для россиян туристических мест и несёт убытки.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Он отметил, что в последние годы внутренний туризм в России активно развивается.

«Конечно, сыграли свою роль внешние факторы — разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия», — заявил Путин.

По его словам, западные страны «сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнёров».

Ранее Путин отметил, что рост внутреннего туризма показывает рекордные показатели в Дагестане.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.