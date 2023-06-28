Краснодарский край и Белоруссия разработали дорожную карту по укреплению сотрудничества

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о перспективах сотрудничества с Белоруссией.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«После встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко мы создали совместную дорожную карту по укреплению сотрудничества между Краснодарским краем и республикой. Уже есть первые результаты», — заявил Кондратьев на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.

По его словам, в марте на заводе «Кубань» в Усть-Лабинске запустили сборку комбайнов и жаток «Гомсельмаш». Также совместно с МАЗом организовано сборочное производство зерновозов и полуприцепов в Кропоткине.

«Со своей стороны мы поддерживаем белорусских партнёров — они попадают в категорию региональных производителей сельхозтехники, для которых предусмотрены 15%-ные компенсационные выплаты за скидку. А нашим аграриям мы выдаём субсидию, если они приобретают технику краевых производителей», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Тульская область и Белоруссия продолжат развивать стратегическое сотрудничество.