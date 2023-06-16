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Тульская область продолжит развивать стратегическое сотрудничество с Белоруссией

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Тульская область и Белоруссия продолжат развивать стратегическое сотрудничество.
Тульская область продолжит развивать стратегическое сотрудничество с Белоруссией
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На сегодняшний день регион успешно сотрудничает с Республикой Беларусь в сельском хозяйстве, промышленности, спорте, культуре, образовании, а также туризме. Ведётся активная взаимная торговля», — указал Федорищев.

Председатель правительства также напомнил, что уже 26 июня в Уфе начнётся Форум регионов России и Белорусии, на котором будут присутствовать около десяти компаний-участников проекта «Сделано в Тульской области».

Ранее, по сообщению kp.ru, в рамках Петербургского международного экономического форума Пермский край подписал соглашение о развитии студенческих кампусов мирового уровня. 

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