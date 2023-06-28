В Подмосковье открыто 88 пляжей для купания

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян рассказал, как в регионе проверяют безопасность пляжей.

«На территории Московской области огромное количество водоёмов, очень много рек, даже Волга у нас протекает. В летний период всех людей тянет на природу. Купальный сезон у нас начался с 1 июня, мы в марте собирали со всех муниципальных образований администраторов, были проведены инструкторские занятия», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в регионе появились такие понятия, как пляж и место отдыха у воды. Первое — это место, где люди купаются, второе — место, где можно загорать, но купаться запрещено.

«Мы стремимся, чтобы ежегодно количество пляжей увеличивалось. В этом году у нас 212 объектов, из них 118 пляжей. Реально открыто 88 из них», — добавил Аршакян.

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