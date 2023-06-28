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Консультант Валинуров посоветовал избегать рутины, чтобы получать от работы удовольствие

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что нужно предпринять, чтобы получать от работы удовольствие.
Консультант Валинуров посоветовал избегать рутины, чтобы получать от работы удовольствие
  • Gettyimages.ru

«Конкретно с профессией это бывает редко связано. Это больше бывает связано с тем, что человек достиг каких-то результатов в своей профессии, в своей отрасли или в своей компании. Дальше он начинает искать для себя другие варианты: заняться другой работой, в принципе поменять свои карьерные треки», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, каждый человек, достигший определённого уровня развития в своей профессии, должен искать новые сценарии в карьере и жизни.

«Рутина не делает человека счастливым, а делает его роботом», — считает Валинуров.

Он советует проходить обучение, читать книги, обращаться к специалистам, чтобы понять, каким может быть дальнейшее развитие.

Ранее ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самыми популярными специальностями 2023 года являются управленческие, а также в области рекламы, маркетинга и бизнес-информатики.

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