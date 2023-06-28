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Лавров 30 июня проведёт брифинг по международной повестке, в том числе по Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня проведёт брифинг по актуальной международной повестке, в том числе по ситуации на Украине.
Лавров 30 июня проведёт брифинг по международной повестке, в том числе по Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Сергей Лавров заявил, что если НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине, то пусть в альянсе воюют, Россия готова к этому.

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