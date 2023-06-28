Лавров 30 июня проведёт брифинг по международной повестке, в том числе по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня проведёт брифинг по актуальной международной повестке, в том числе по ситуации на Украине.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Сергей Лавров заявил, что если НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине, то пусть в альянсе воюют, Россия готова к этому.
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