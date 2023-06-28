Психолог Гусева посоветовала не перегружать ребёнка учёбой во время каникул

Семейный, провокативный психолог Елена Гусева рассказала, как правильно распределить отдых и учёбу для детей в летние месяцы.

Родителям следует превратить образовательный процесс в игру, объяснила психолог в беседе с РИАМО.

Гусева также рекомендовала дать ребёнку месяц на отдых, чтобы его мозг «переключился». Вместе с тем, по мнению психолога, учёбе стоит уделять около часа в день, чтобы не перегружать школьника.

В ситуации с домашним чтением летом психолог посоветовала родителям дать ребёнку возможность выбрать книги самостоятельно — пусть он прочитает меньше произведений из списка литературы, но сделает это качественнее.

«Родителям важно помнить, что как бы вы ни воспитывали ребёнка, всё равно он будет похож на вас. Если вы говорите ребёнку, что надо читать книги, а сами зависаете в гаджетах, то никакие ваши уговоры или угрозы не помогут. Дети берут с вас пример», — подчеркнула Гусева.

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