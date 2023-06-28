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Автоэксперт Хайцеэр призвал стремиться к доступности для россиян национального автомобиля

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Ангелина Шурпина
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.
Автоэксперт Хайцеэр призвал стремиться к доступности для россиян национального автомобиля
  • Gettyimages.ru

По словам эксперта, проблема существует не первый год и касается не только отечественных автомобилей.

«Когда речь идёт об отечественных автомобилях, конечно, они должны быть более приемлемыми для покупки большинством россиян, ибо потребность существует, а возможности у многих нет», — рассказал Хайцеэр.

Он также отметил: «Мы будем стремиться к национальному автомобилю, который будет доступен для большинства россиян».

«Если сокращать расходы, как это сделано у некоторых мировых производителей, осуществлять прямые продажи, а дилеры осуществляют только техническое, предпродажное обслуживание, то и существующая надбавка будет гораздо меньше, не будет косвенных платежей, а в любом случае сегодня официальная дилерская наценка может быть даже меньше, чем эти 15%», — объяснил специалист.

Ранее стало известно, что Национальный союз защиты прав потребителей предлагает установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.

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