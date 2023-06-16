Исследование: автомобилисты России назвали главные критерии выбора авто с пробегом

Эксперты «Автотеки» совместно с международной исследовательской компанией Ipsos выяснили, какие аспекты в первую очередь принимают во внимание автолюбители России при выборе автомобиля с пробегом в 2023 году. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, при покупке автомобиля с пробегом 76% опрошенных обращают внимание на историю авто. Примечательно, что наибольшее значение этому аспекту придают те, у кого уже был опыт покупки автомобиля с пробегом (82%), отмечают эксперты.

При этом молодые мужчины (20—29 лет) меньше всего обращают внимание на проверку истории авто. А вот мужчины возрастной категории 40+ чаще, чем представители молодого поколения, проверяют, не находится ли авто в розыске (70 против 56%) или в залоге (74 против 48%) и не попадало ли оно в ДТП (78 против 55%).

Аналитики добавили, что респонденты определили пять основных критериев при выборе автомобиля с пробегом в 2023 году: отсутствие серьёзных ДТП и ремонтов (45%), цена авто (42%), пробег (37%), состояние кузова (36%), надёжность автомобиля (33%) и стоимость его содержания (27%).

Согласно исследованию, на комфорт, то есть на те характеристики автомобиля, которые делают его более удобным для водителя и пассажиров, больше обращают внимание в Москве (28%), а в городах с количеством населения более 500 тыс. и 1 млн (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) важнее техническое состояние автомобиля: 48% против 36% по выборке в целом.

Отсутствуют ли штрафы, чаще всего проверяют женщины от 20 до 29 лет (84%), а находится ли машина в розыске — женщины в возрасте 30—39 лет (81%). В целом вопросами ограничений на автомобиль и штрафами больше всех интересуются покупатели авто за 300—700 тыс. рублей.

В рамках исследования были опрошены 2 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 20 до 55 лет, которые приобретали или продавали автомобиль в последние шесть месяцев либо планируют приобрести или продать авто в ближайшие полгода.

Ранее эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков в беседе с RT рассказал, как принять участие в программе господдержки и получить льготный кредит на авто в 2023 году.