Хуснуллин заявил о готовности трассы М-12 Москва — Казань на 70%

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что трасса М-12 Москва — Казань готова на 70%.

Об этом говорится на сайте российского правительства. Соответствующее заявление Хуснуллин сделал по итогам заседания наблюдательного совета ГК «Автодор».

По его словам, в текущем году ожидается открытие ещё нескольких дорожных объектов.

«И самым знаковым станет запуск движения на двух участках федеральной трассы М-12, готовность которой составляет более 70%», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в городе построили более 1,2 тыс. км дорог и 359 искусственных сооружений.