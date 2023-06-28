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Хуснуллин заявил о готовности трассы М-12 Москва — Казань на 70%

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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что трасса М-12 Москва — Казань готова на 70%.
Хуснуллин заявил о готовности трассы М-12 Москва — Казань на 70%
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского правительства. Соответствующее заявление Хуснуллин сделал по итогам заседания наблюдательного совета ГК «Автодор».

По его словам, в текущем году ожидается открытие ещё нескольких дорожных объектов.

«И самым знаковым станет запуск движения на двух участках федеральной трассы М-12, готовность которой составляет более 70%», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в городе построили более 1,2 тыс. км дорог и 359 искусственных сооружений.

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