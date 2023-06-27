Собянин: за 12 лет в Москве построили более 1,2 тысячи км дорог
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Собянин отметил, что строительство дорог невозможно без возведения мостов и развязок.
«Московские мосты и развязки — это сложнейшие инженерные сооружения с высокой пропускной способностью. Благодаря им движение по ключевым магистралям стало ощутимо свободнее», — добавил мэр.
Собянин подчеркнул, что они также украшают Москву в вечернее и ночное время, когда на них зажигаются тысячи огней.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах запустить участок метро «Селигерская» — «Физтех» в 2023 году.