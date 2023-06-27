Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Собянин: за 12 лет в Москве построили более 1,2 тысячи км дорог

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в городе построили более 1,2 тыс. км дорог и 359 искусственных сооружений.
Собянин: за 12 лет в Москве построили более 1,2 тысячи км дорог

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Собянин отметил, что строительство дорог невозможно без возведения мостов и развязок.

«Московские мосты и развязки — это сложнейшие инженерные сооружения с высокой пропускной способностью. Благодаря им движение по ключевым магистралям стало ощутимо свободнее», — добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что они также украшают Москву в вечернее и ночное время, когда на них зажигаются тысячи огней.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах запустить участок метро «Селигерская» — «Физтех» в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить