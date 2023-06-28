Пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС выплачено более 60 млн рублей

Российские власти выплатили более 60 млн рублей потерявшим имущество при разрушении Каховской ГЭС.

Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.

«На данный момент единовременная материальная помощь выплачена 6023 жителям Херсонской области в общем объёме более 60 млн рублей», — сказал собеседник.

Уточняется, что в пунктах временного размещения всё ещё находятся почти 1,6 тыс. человек из 8,3 тыс. эвакуированных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS. Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.