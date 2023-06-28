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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

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Президент России Владимир Путин направил поздравление мусульманам России с праздником Курбан-байрам, отметив самоотверженность, отвагу и мужество бойцов-мусульман в ходе специальной военной операции (СВО).
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
  • РИА Новости

Об этом говорится в телеграмме в честь праздника, которую опубликовала пресс-служба Кремля.

«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл», — отметил Путин.

По словам российского лидера, община мусульман в России занимает важное место и проводит важную созидательную деятельность.

Вместе с этим президент отметил роль мусульман в СВО и то, как они «проявляют самоотверженность, отвагу и мужество» в ходе спецоперации. Путин подчеркнул, что мусульмане плечом к плечу со своими товарищами защищают страну.

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