Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин направил поздравление мусульманам России с праздником Курбан-байрам, отметив самоотверженность, отвагу и мужество бойцов-мусульман в ходе специальной военной операции (СВО).

Об этом говорится в телеграмме в честь праздника, которую опубликовала пресс-служба Кремля.

«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл», — отметил Путин.

По словам российского лидера, община мусульман в России занимает важное место и проводит важную созидательную деятельность.

Вместе с этим президент отметил роль мусульман в СВО и то, как они «проявляют самоотверженность, отвагу и мужество» в ходе спецоперации. Путин подчеркнул, что мусульмане плечом к плечу со своими товарищами защищают страну.