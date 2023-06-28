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Суд в Новосибирске оштрафовал депутата за фиктивное трудоустройство помощницы

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Октябрьский районный суд Новосибирска обязал заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей депутата законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева по делу о фиктивном трудоустройстве помощницы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента в регионе.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей в доход государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат обвинялся в мошеннических действиях путём обмана и злоупотребления доверием. При этом уточнялось, что преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере.

Ранее в Новосибирской области бывшего депутата Сергея Мамонтова, который сбил на машине шестилетнего мальчика и покинул место аварии, мировой суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ.

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