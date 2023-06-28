Во Владивостоке открывается седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум

Седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке. Он пройдёт 28—29 июня.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что данное мероприятие является профессиональной площадкой для диалога, а также обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

На форуме представлены такие темы, как развитие газовой инфраструктуры и СПГ-проектов, газификация регионов, переработка нефти и газа, Дальний Восток и Восточная Сибирь.

16 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что динамика ненефтегазовых доходов России выше прогнозов.