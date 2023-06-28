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Во Владивостоке открывается седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум

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Седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке. Он пройдёт 28—29 июня.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что данное мероприятие является профессиональной площадкой для диалога, а также обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

На форуме представлены такие темы, как развитие газовой инфраструктуры и СПГ-проектов, газификация регионов, переработка нефти и газа, Дальний Восток и Восточная Сибирь.

16 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что динамика ненефтегазовых доходов России выше прогнозов.

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