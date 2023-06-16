Путин: динамика ненефтегазовых доходов России выше прогнозов, в мае плюс 28,5%

Динамика ненефтегазовых доходов России обращает на себя внимание.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Обращает на себя внимание динамика ненефтегазовых доходов. За январь — май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае темп составил +28,5%», — отметил он.

Президент уточнил, что речь идёт о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство ожидает роста нефтегазовых доходов бюджета по сравнению с показателями начала года.