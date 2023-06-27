В Удмуртии продлили льготы по УСН для предпринимателей из других регионов

В Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Мера поддержки показала свою эффективность, и лучшее подтверждение тому — более 4,1 тыс. предпринимателей, которые переехали в Удмуртию с 2020 года. Суммарно они принесли в республику почти четыре миллиарда рублей налоговых отчислений», — заявил и. о. министра экономики региона Алексей Братухин.

По его словам, важно, чтобы эти компании оставались работать в республике, а не уходили после истечения льготного периода, передаёт izhlife.ru.

Ранее сообщалось, что новый образовательный проект для бизнеса запустят 10 июля в Подмосковье.