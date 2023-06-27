Новый образовательный проект для бизнеса запустят 10 июля в Подмосковье

В Московской области центр «Мой бизнес» и экспертно-консалтинговый центр «Результат» запустят акселератор для предпринимателей «Вверх!» 10 июля. Обучение будет организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

Принять участие могут предприниматели с готовым продуктом и начинающие бизнесмены. Они узнают, как запустить своё дело, собрать команду, разработать продукт, настроить маркетинг.

Зарегистрироваться можно до 6 августа.

Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный малый бизнес получил поддержку на 21 млрд рублей в 2022 году.