Новый образовательный проект для бизнеса запустят 10 июля в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.
Принять участие могут предприниматели с готовым продуктом и начинающие бизнесмены. Они узнают, как запустить своё дело, собрать команду, разработать продукт, настроить маркетинг.
Зарегистрироваться можно до 6 августа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный малый бизнес получил поддержку на 21 млрд рублей в 2022 году.