В Москве введут в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения до конца года
- Gettyimages.ru
- © Dana Neely
Об этом сообщает НСН.
Общая площадь объектов составляет более 233 тыс. кв. м.
Как отметил Загрутдинов, согласно плану на второе полугодие, должно начаться строительство ещё двух поликлиник — детской в Зеленограде и стоматологической в районе Перово.
Также начнётся возведение подстанции скорой медпомощи на шесть машино-мест в районе Царицыно.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширят меры соцподдержки медработников.