В Москве введут в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения до конца года

В Москве до конца 2023 года планируют ввести в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения, в том числе семь поликлиник, три флагманских центра и три больничных корпуса, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Общая площадь объектов составляет более 233 тыс. кв. м.

Как отметил Загрутдинов, согласно плану на второе полугодие, должно начаться строительство ещё двух поликлиник — детской в Зеленограде и стоматологической в районе Перово.

Также начнётся возведение подстанции скорой медпомощи на шесть машино-мест в районе Царицыно.

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