Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве введут в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения до конца года

Короткая ссылка
В Москве до конца 2023 года планируют ввести в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения, в том числе семь поликлиник, три флагманских центра и три больничных корпуса, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В Москве введут в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения до конца года
  • Gettyimages.ru
  • © Dana Neely

Об этом сообщает НСН.

Общая площадь объектов составляет более 233 тыс. кв. м.

Как отметил Загрутдинов, согласно плану на второе полугодие, должно начаться строительство ещё двух поликлиник — детской в Зеленограде и стоматологической в районе Перово.

Также начнётся возведение подстанции скорой медпомощи на шесть машино-мест в районе Царицыно.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области расширят меры соцподдержки медработников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить