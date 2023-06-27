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В вузах заявили о повышении интереса иностранцев к обучению в России

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Иностранцы проявляют большую заинтересованность и желание обучаться в российских вузах. В основном в российские вузы поступают граждане стран бывшего СССР.
В вузах заявили о повышении интереса иностранцев к обучению в России
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Иностранцы к нам поступают по квоте, поступают и как соотечественники на бюджет наряду с россиянами... По закону это граждане, проживающие в странах бывшего Советского Союза. Третье — это платно. В общей массе это будет порядка 1 тыс. человек. Ограничение мест в общежитиях не даёт нам набирать желающих. С прошлого года иностранцев стало больше. Такая ситуация наблюдается не только в нашем вузе, но и в других», — рассказала в эфире НСН проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета Светлана Брюховецкая.

Её слова подтверждает ректор МГУ им. Огарёва Дмитрий Глушко.

«В период начала спецоперации мы бежавших с Украины индийских студентов приняли порядка 200 человек. Диаспора индийских студентов у нас уже почти 800 человек», — отметил Глушко.

Ранее «Известия» сообщили о результатах опроса проекта «Твой Ход» и VK Education, в котором показано, что 96% российской молодёжи стремятся к самореализации.

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