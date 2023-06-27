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Юрист Кузнецова разъяснила процедуру повышения пенсий

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Юрист Елена Кузнецова напомнила, что обычно с 1 января повышают пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 апреля индексируют социальные пенсии.
Юрист Кузнецова разъяснила процедуру повышения пенсий
  • РИА Новости

«Последние получают люди, которые по разным причинам не могут получать страховую. Например, они никогда не работали или работали, но стажа не хватает для назначения страховой пенсии. Кстати, тут стоит напомнить, что недостающий стаж можно купить и таким образом повысить себе выплаты на заслуженном отдыхе», — заявила Кузнецова в беседе с Life.ru.

Что касается новых параметров индексации, то по словам юриста, обычно это плановые значения и сумма зависит от инфляции.

«Если она будет выше, то пенсионерам сделают дополнительную прибавку. Такие прибавки мы уже наблюдали в последние годы. Могут быть и дополнительные индексации, в другие даты», — добавила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в Минтруде разработали параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров.

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