Специалист Крохмаль призвал навсегда лишать прав водителей за повторную нетрезвую езду

Руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал в беседе с RT введение Госдумой временного запрета сдавать на права после вождения в пьяном виде.

По мнению специалиста, это «половинчатое решение», необходимо идти дальше — изымать водительское удостоверение и запретить управлять автомобилем на постоянной основе водителям, ранее уже лишавшимся прав и повторно находящимся за рулём в нетрезвом виде.

Главной проблемой Крохмаль назвал водителей, которые, игнорируя любые угрозы, вновь садятся за руль.

«Очень большое количество нарушителей выявляется с уже отобранными правами за нахождение в алкогольном опьянении», — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, которого лишили прав, считает, что он остался водителем, «и те штрафы, которые выписываются за то, что его поймали без прав, хотя они были изъяты, никого не пугают».

«При поимке такого человека в любом состоянии, он должен автоматически пересаживаться с водительского кресла в камеру для отбывания уголовного наказания сроком от двух до пяти лет. Это практически потенциальный убийца, который подлежит купированию его из пространства», — заключил собеседник RT.

Ранее, как сообщил ТАСС, Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, запрещающий сдавать экзамены на получение водительских прав и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.