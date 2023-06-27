В четырёх округах Москвы построят шесть образовательных учреждений
- Gettyimages.ru
- © imaginima
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Инвесторы вложат в эти проекты более 5,2 млрд рублей. После завершения строительства все объекты будут переданы городу», — сказал Ефимов.
Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по два учреждения образования построят на северо-западе и востоке столицы.
На юге Москвы откроют новый детсад и блок начальных классов. Также предусмотрено строительство дошкольного корпуса в Западном округе.
Ранее НСН сообщила, что в Москве построят новые школы и детсады в рамках проекта КРТ.