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В четырёх округах Москвы построят шесть образовательных учреждений

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В четырёх округах Москвы планируют построить шесть образовательных учреждений, которые смогут принять более 1,8 тыс. детей. Договоры участия уже одобрены городскими властями, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В четырёх округах Москвы построят шесть образовательных учреждений
  • Gettyimages.ru
  • © imaginima

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Инвесторы вложат в эти проекты более 5,2 млрд рублей. После завершения строительства все объекты будут переданы городу», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по два учреждения образования построят на северо-западе и востоке столицы.

На юге Москвы откроют новый детсад и блок начальных классов. Также предусмотрено строительство дошкольного корпуса в Западном округе.

Ранее НСН сообщила, что в Москве построят новые школы и детсады в рамках проекта КРТ.

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