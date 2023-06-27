Профессор Гильденскиольд: поседевшие волосы не могут вернуть свой изначальный цвет

Заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования, доктор медицинских наук, профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд заявил, что поседевшие волосы не могут вернуть свой изначальный цвет.

«Желание людей избавиться от седины и вернуть волосам первоначальный цвет неистребимо, и на эту тему ведётся множество исследований. Но хочу подчеркнуть, ни одно из них пока не увенчалось успехом», — сказал он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, волосы приобретают цвет благодаря совместному действию меланина и тирозиназы, но их продуцирование с возрастом снижается, что приводит к появлению седины.

На появление и увеличение числа седых волос также влияют гормональные изменения, недостаток ряда витаминов, различные заболевания, стресс.

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