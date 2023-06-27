Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Профессор Гильденскиольд: поседевшие волосы не могут вернуть свой изначальный цвет

Короткая ссылка
Заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования, доктор медицинских наук, профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд заявил, что поседевшие волосы не могут вернуть свой изначальный цвет.
Профессор Гильденскиольд: поседевшие волосы не могут вернуть свой изначальный цвет
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

«Желание людей избавиться от седины и вернуть волосам первоначальный цвет неистребимо, и на эту тему ведётся множество исследований. Но хочу подчеркнуть, ни одно из них пока не увенчалось успехом», — сказал он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, волосы приобретают цвет благодаря совместному действию меланина и тирозиназы, но их продуцирование с возрастом снижается, что приводит к появлению седины.

На появление и увеличение числа седых волос также влияют гормональные изменения, недостаток ряда витаминов, различные заболевания, стресс.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить