Профессор Гильденскиольд: поседевшие волосы не могут вернуть свой изначальный цвет
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«Желание людей избавиться от седины и вернуть волосам первоначальный цвет неистребимо, и на эту тему ведётся множество исследований. Но хочу подчеркнуть, ни одно из них пока не увенчалось успехом», — сказал он в беседе с Life.ru.
Как отметил эксперт, волосы приобретают цвет благодаря совместному действию меланина и тирозиназы, но их продуцирование с возрастом снижается, что приводит к появлению седины.
На появление и увеличение числа седых волос также влияют гормональные изменения, недостаток ряда витаминов, различные заболевания, стресс.
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