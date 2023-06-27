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В Калининградской области начались лётно-тактические учения

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В Калининградской области начались плановые лётно-тактические учения. Они продлятся до конца текущей недели.
В Калининградской области начались лётно-тактические учения
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В плановых учениях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано свыше десяти истребителей Су-27 истребительного авиаполка соединения морской авиации Балтийского флота.

Лётчики и техники отработают такие манёвры, как подготовка самолётов к вылету, выход из-под удара условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы.

Экипажи Су-27 также выполнят задачи по перехвату самолётов — нарушителей государственной границы, а также произведут стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолётам условного противника.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-27 в целях недопущения нарушения госграницы сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Чёрным морем.

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