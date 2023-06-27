Волынец предложила ввести прогрессирующую шкалу маткапитала в России

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести прогрессирующую шкалу материнского капитала в России.

В беседе с RT она подчеркнула важность того, чтобы за каждого последующего ребёнка размер маткапитала был больше, чем за предыдущего.

«Должна быть прогрессирующая шкала — за второго (ребёнка. — RT) больше чем за первого, за третьего — больше чем за второго и так далее по возрастающей. Это будет хорошим подспорьем для многодетных семей и будет важным моментом при принятии решения о том, что семья станет многодетной», — сказала Волынец.

Она также положительно оценила информацию о том, что в 2024 году материнский капитал планируют проиндексировать на 5,3%.

«Это замечательная новость, потому что это как раз идёт закономерным шагом в контексте повышения государственной поддержки семей с детьми. И, конечно же, существенное повышение размера маткапитала за второго ребёнка. Это правильная расстановка всех необходимых акцентов, потому что нам нужно стимулировать многодетность», — подчеркнула Волынец.

Ранее РБК со ссылкой на материалы Фонда пенсионного и социального страхования России сообщил, что в 2024 году материнский капитал в России могут проиндексировать на 5,3%, таким образом, выплаты на рождение первенца увеличат до 618,1 тыс. рублей, на рождение второго ребёнка — до 816,7 тыс. рублей.