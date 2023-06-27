РБК: материнский капитал в России планируют проиндексировать на 5,3% в 2024 году
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Об этом информирует РБК со ссылкой на материалы Фонда пенсионного и социального страхования России.
Кроме того, в документе сказано, что в 2025 году маткапитал могут повысить до 642,8 тыс. рублей за первого ребёнка и до 849,4 тыс. рублей — на второго.
В 2026 году планируется увеличить сумму до 668,5 тыс. рублей и до 883,4 тыс. рублей на первого и второго ребёнка.
Ранее стало известно, что Минтруд предложил индексировать пенсии два раза в год в 2025 и 2026 годах.