В Волгоградской области откроются три новые школы к 1 сентября

В Волгоградской области к 1 сентября откроют двери три новые школы.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Бочарова.

«В этом году мы завершили строительство трёх школ в Михайловке, Волжском и Волгограде», — заявил Бочаров на выездном совещании по вопросам строительства и реконструкции общеобразовательных учреждений.

Он отметил, что в настоящий момент продолжается строительство ещё четырёх новых школ.

Регион сотрудничает с Министерством просвещения для включения новых учреждений в государственную программу развития.

Одна из школ предназначена для решения перегруженности других общеобразовательных учреждений в связи с активной застройкой многоэтажных зданий в Дзержинском районе Волгограда.

Школа станет самым крупным объектом, построенным в рамках национального проекта «Образование» в регионе.

Ранее URA.RU сообщило, что выпускники сельских школ поступают в агровузы благодаря спецпроекту.