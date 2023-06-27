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Исследование: большинству россиян для полноценного отдыха нужно от двух до четырёх недель

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Согласно новому исследованию, для 88% россиян минимальная продолжительность отпуска должна составлять не менее двух — четырёх недель.
Исследование: большинству россиян для полноценного отдыха нужно от двух до четырёх недель
  • Gettyimages.ru
  • © Olezzo

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

В частности, 33% респондентов выразили уверенность, что на качественный отдых требуется две недели, 14% назвали срок в три недели, ещё 21% — четыре недели.

По мнению 20% участников исследования, минимальный отпуск должен составлять месяц и более. Для 11% достаточно недели, для 1% — до трёх дней.

Также выяснилось, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника, передаёт «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Ещё 28% опрошенных не подстраиваются ни под кого. По словам 20% россиян, график отпусков составляет работодатель.

Как утверждают 12% респондентов, они берут отпуск, когда чувствуют усталость. Планируют отдых в соответствии с каникулами детей 13%.

Ранее директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев поделился рекомендациями, где можно дешевле всего провести отпуск.

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