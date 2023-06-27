Турэксперт Козырев рассказал, где дешевле всего провести отпуск

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев поделился рекомендациями, где можно дешевле всего провести отпуск.

Об этом сообщает URA.RU.

По словам специалиста, средняя цена отдыха на российских курортах составляет чуть более 60 тыс. рублей.

«Самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область», — уточнил Козырев.

В Петербурге можно отдохнуть менее чем за 50 тыс. рублей, в Калининграде — за 65 тыс. рублей.

Также эксперт отмечает, что отдых в Сочи или Адлере теперь стоит дороже, но это обусловлено тем, что россияне выбирают всё более комфортные условия проживания в отелях.

«Туристы стали чаще приобретать отели уровня четыре звезды, хотя раньше предпочитали три», — заключил Козырев.

В Абхазии можно отдохнуть в среднем за 74 тыс. рублей, а тур в Эмираты стал дешевле на 15%, теперь он стоит 125 тыс.

Ранее, по сообщению НСН, более 29% россиян планируют в текущем году отдыхать внутри страны.