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Турэксперт Козырев рассказал, где дешевле всего провести отпуск

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Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев поделился рекомендациями, где можно дешевле всего провести отпуск.
Турэксперт Козырев рассказал, где дешевле всего провести отпуск
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает URA.RU.

По словам специалиста, средняя цена отдыха на российских курортах составляет чуть более 60 тыс. рублей.

«Самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область», — уточнил Козырев.

В Петербурге можно отдохнуть менее чем за 50 тыс. рублей, в Калининграде — за 65 тыс. рублей.

Также эксперт отмечает, что отдых в Сочи или Адлере теперь стоит дороже, но это обусловлено тем, что россияне выбирают всё более комфортные условия проживания в отелях.

«Туристы стали чаще приобретать отели уровня четыре звезды, хотя раньше предпочитали три», — заключил Козырев.

В Абхазии можно отдохнуть в среднем за 74 тыс. рублей, а тур в Эмираты стал дешевле на 15%, теперь он стоит 125 тыс.

Ранее, по сообщению НСН, более 29% россиян планируют в текущем году отдыхать внутри страны.

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