Использование фейков в ходе предвыборной кампании может служить поводом для снятия кандидата

Распространение фальшивых аудиовизуальных материалов в ходе предвыборной кампании, созданных с помощью нейросетей и искусственного интеллекта, может рассматриваться как основание для снятия кандидатов или отмены итогов голосования. Соответствующее положение включено в обновлённое постановление Пленума Верховного суда России «о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В ходе заседания пленума судья-докладчик, заместитель председателя Верховного суда Татьяна Петрова напомнила, что предвыборной агитацией признаётся деятельность, способствующая созданию как положительного, так и отрицательного отношения к кандидатам или избирательному объединению, выдвинувшему кандидата.

По её словам, такая деятельность «может осуществляться с использованием компьютерных технологий, включая нейросети, искусственный интеллект, в том числе с целью введения избирателей в заблуждение» посредством создания поддельных, фальшивых изображений, аудио- и аудиовизуальных материалов.

«Например, создание с использованием нейросетей видео с изображением кандидата, которое им в действительности не записывалось, а изображение кандидата и его голос является результатом цифровой обработки соответствующего файла», — отметила Петрова.

Такие материалы, по мнению судьи, в силу своей реалистичности могут оказывать влияние на волеизъявление избирателей, что не соответствует базовым принципам проведения выборов.

«Злоупотребление свободой информации в указанных формах станет основанием для отказа в регистрации, отмены решения о регистрации, отмены регистрации кандидата или списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов», — заключила Петрова.

Она добавила, что если такое нарушение совершено неустановленным лицом и привело к невозможности выявления действительной воли избирателей, то суд вправе отменить решение комиссии об итогах голосования.