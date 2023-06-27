Использование фейков в ходе предвыборной кампании может служить поводом для снятия кандидата
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В ходе заседания пленума судья-докладчик, заместитель председателя Верховного суда Татьяна Петрова напомнила, что предвыборной агитацией признаётся деятельность, способствующая созданию как положительного, так и отрицательного отношения к кандидатам или избирательному объединению, выдвинувшему кандидата.
По её словам, такая деятельность «может осуществляться с использованием компьютерных технологий, включая нейросети, искусственный интеллект, в том числе с целью введения избирателей в заблуждение» посредством создания поддельных, фальшивых изображений, аудио- и аудиовизуальных материалов.
«Например, создание с использованием нейросетей видео с изображением кандидата, которое им в действительности не записывалось, а изображение кандидата и его голос является результатом цифровой обработки соответствующего файла», — отметила Петрова.
Такие материалы, по мнению судьи, в силу своей реалистичности могут оказывать влияние на волеизъявление избирателей, что не соответствует базовым принципам проведения выборов.
«Злоупотребление свободой информации в указанных формах станет основанием для отказа в регистрации, отмены решения о регистрации, отмены регистрации кандидата или списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов», — заключила Петрова.
Она добавила, что если такое нарушение совершено неустановленным лицом и привело к невозможности выявления действительной воли избирателей, то суд вправе отменить решение комиссии об итогах голосования.