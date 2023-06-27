Пленум Верховного суда разъяснил право апелляционных судов смягчать наказание

В Верховном суде России пояснили, когда апелляционные суды вправе смягчать наказание. Обновлённое постановление, регулирующее рассмотрение уголовных дел, принято по итогам заседания пленума высшего судебного органа страны.

«Суд апелляционной инстанции вправе отменить приговор и вынести определение: об освобождении от уголовной ответственности или от наказания и о применении к нему принудительных мер медицинского характера; о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с возмещением имущественного ущерба; о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится в принятом постановлении.

В документе также указывается на возможность прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением к нему «меры воспитательного воздействия».

Также суды апелляционной инстанции могут принимать решения об освобождении осуждённых от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и при изменении категории с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

Участники пленума Верховного суда в ходе заседания отмечали, что данное постановление направлено на гуманизацию правоприменительной практики.

Опрошенные RT эксперты уточнили, что ранее указанными правами были наделены суды первой инстанции, и считают логичным наделение ими судов апелляционной инстанции.