Пленум Верховного суда разъяснил право апелляционных судов смягчать наказание
- РИА Новости
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«Суд апелляционной инстанции вправе отменить приговор и вынести определение: об освобождении от уголовной ответственности или от наказания и о применении к нему принудительных мер медицинского характера; о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с возмещением имущественного ущерба; о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится в принятом постановлении.
В документе также указывается на возможность прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением к нему «меры воспитательного воздействия».
Также суды апелляционной инстанции могут принимать решения об освобождении осуждённых от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и при изменении категории с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.
Участники пленума Верховного суда в ходе заседания отмечали, что данное постановление направлено на гуманизацию правоприменительной практики.
Опрошенные RT эксперты уточнили, что ранее указанными правами были наделены суды первой инстанции, и считают логичным наделение ими судов апелляционной инстанции.