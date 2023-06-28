ВЦИОМ: россияне старше 60 лет чаще молодёжи боятся бактерий и вирусов

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого специально для RT и посвящённого фобиям, 12% россиян испытывают страх перед микроорганизмами, бактериями и вирусами.

При этом, как отмечается в исследовании, чаще боятся бактерий и вирусов россияне старше 60 лет — 22% (против 2% среди 18—24-летних).

Кроме того, согласно опросу, 12% россиян боятся замкнутых пространств.

В меньшей степени у россиян распространены такие фобии, как страх публичных выступлений (глоссофобия) и страх перелётов на самолёте (аэрофобия) — 11% и 10% соответственно.

Женщины боятся перелётов на самолёте в два раза чаще мужчин (13% против 7%), ещё один «женский» страх — боязнь грома и молнии, бронтофобия (15% против 2% среди мужчин), в целом его испытывают 9% россиян.

Согласно опросу, старшее поколение боится грозы чаще — 16%, как и жители села — 14%. Каждый десятый опрошенный испытывает боязнь перед толпой (9%), это называется демофобия.

При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга указывали на неё чуть чаще — 13%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 17 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что 24% россиян хотели бы полететь на Марс.