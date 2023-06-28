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ВЦИОМ: российские мужчины чаще женщин боятся стоматологов

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Анастасия Румянцева
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого специально для RT и посвящённого фобиям, о боязни стоматологов, насекомых и пауков сообщили по 18% опрошенных. Причём страх перед стоматологами — единственный из изучаемых страхов, которым мужчины страдают чаще, чем женщины (21% против 16%).
ВЦИОМ: российские мужчины чаще женщин боятся стоматологов
  • Gettyimages.ru
  • © Group4 Studio

Тогда как пауки и насекомые пугают каждую четвёртую женщину (25%) и только каждого десятого мужчину (10%).

«Ещё одна тенденция, связанная с пауками и насекомыми: чем выше уровень образования, тем чаще опрошенные их боятся», — следует из данных опроса.

Отмечается, что в группе в неоконченным высшим и высшим их 21%, а в группе с неполным средним — 14%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 17 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что 24% россиян хотели бы полететь на Марс.

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