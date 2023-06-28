ВЦИОМ: российские мужчины чаще женщин боятся стоматологов
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Тогда как пауки и насекомые пугают каждую четвёртую женщину (25%) и только каждого десятого мужчину (10%).
«Ещё одна тенденция, связанная с пауками и насекомыми: чем выше уровень образования, тем чаще опрошенные их боятся», — следует из данных опроса.
Отмечается, что в группе в неоконченным высшим и высшим их 21%, а в группе с неполным средним — 14%.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 17 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России.
Ранее во ВЦИОМ сообщили, что 24% россиян хотели бы полететь на Марс.