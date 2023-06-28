ВЦИОМ: наиболее распространённым у россиян оказался страх высоты

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого специально для RT и посвящённого фобиям, наиболее распространённым у россиян оказался страх высоты (акрофобия). О нём сообщили 30% респондентов.

Почти столько же опрошенных боятся змей — 28%, причём такой страх возглавляет рейтинг фобий у женщин — 35% (19% среди мужчин), а также у старшей возрастной группы — 34% (17% среди 18—24-летних), говорится в исследовании.

Замыкает тройку фобий россиян аквафобия — боязнь водных пространств и глубины, ей страдает каждый четвёртый (24%) респондент.

Отмечается, что женщины сталкиваются с ней чаще, чем мужчины (32% против 15%).

Как объяснил Степан Львов, директор по стратегическому развитию, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, преодоление собственных страхов — одна из стратегий человека, которой он пытается следовать в течение жизни.

«Очевидно, эта стратегия формируется в ходе социализации и интеграции в общество под давлением социальных стереотипов. На переходе от молодого возраста к зрелому (от 35 до 44 лет), причём прежде всего среди мужчин, мы можем наблюдать повышенную долю тех, кто отрицает наличие у себя фобий (26—27% против 16—18% среди молодых и женщин). Однако с возрастом человек становится более честным с самим собой, сопротивление фобиям несколько ослабевает», — заявил он.

По его словам, важно, что фобии — отнюдь не только личная история борьбы с биологическими и социальными страхами.

«Это способ выстраивания отношений с окружающим миром, другими людьми. Например, их используют при манипуляции окружающими либо при доказательстве превосходства над теми, кто подвержен тем или иным страхам. Фобии могут влиять и на то, как люди оценивают риски, принимают решения и взаимодействуют с другими. А это уже определяет порядок и содержание социального поведения, которое, в свою очередь, сказывается и на самоорганизации, и на деятельности институтов», — заключил собеседник RT.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 17 июня 2023 года. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что 45% россиян верят в запуск пилотируемого корабля на Марс в течение 50 лет.