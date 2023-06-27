Турция выдала сертификат качества компании из ОЭЗ «Технополис Москва»
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Сегодня на российский рынок от предприятия поступает 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, четыре сывороточных и иммуноглобулиновых препаратов, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
В ОЭЗ «Технополис Москва» прилетала турецкая делегация для выдачи аттестации по стандарту GMP, т.е. сертификата качества продукции.
«Это позволяет нам не только принимать активное участие в импортозамещении российского ветеринарного рынка, но и развивать свой экспортный потенциал», — добавил гендиректор компании Александр Кривонос.
Ранее RIA56 сообщило, что платформой «Мой экспорт», которая предоставляет бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход на экспорт, пользуются 900 компаний из Оренбургской области.