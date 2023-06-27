Турция выдала сертификат качества компании из ОЭЗ «Технополис Москва»

Турция выдала сертификат качества продукции компании «Ветбиохим» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это позволит компании расширить свои экспортные возможности.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня на российский рынок от предприятия поступает 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, четыре сывороточных и иммуноглобулиновых препаратов, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В ОЭЗ «Технополис Москва» прилетала турецкая делегация для выдачи аттестации по стандарту GMP, т.е. сертификата качества продукции.

«Это позволяет нам не только принимать активное участие в импортозамещении российского ветеринарного рынка, но и развивать свой экспортный потенциал», — добавил гендиректор компании Александр Кривонос.

Ранее RIA56 сообщило, что платформой «Мой экспорт», которая предоставляет бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход на экспорт, пользуются 900 компаний из Оренбургской области.