Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Турция выдала сертификат качества компании из ОЭЗ «Технополис Москва»

Короткая ссылка
Турция выдала сертификат качества продукции компании «Ветбиохим» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это позволит компании расширить свои экспортные возможности.
Турция выдала сертификат качества компании из ОЭЗ «Технополис Москва»
  • © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня на российский рынок от предприятия поступает 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, четыре сывороточных и иммуноглобулиновых препаратов, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В ОЭЗ «Технополис Москва» прилетала турецкая делегация для выдачи аттестации по стандарту GMP, т.е. сертификата качества продукции.

«Это позволяет нам не только принимать активное участие в импортозамещении российского ветеринарного рынка, но и развивать свой экспортный потенциал», — добавил гендиректор компании Александр Кривонос.

Ранее RIA56 сообщило, что платформой «Мой экспорт», которая предоставляет бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход на экспорт, пользуются 900 компаний из Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить