«Известия»: в Ленинградской области обнаружены сгоревшие останки человека
- РИА Новости
Отмечается, что местный житель во время выгула собаки обнаружил в лесополосе тлеющий полиэтиленовый пакет.
Мужчина предпринял попытку потушить возгорание, и в этот момент из пакета выпало нечто похожее на человеческие останки.
Обнаруженное направили в морг местной больницы с целью установления причины смерти.
Ранее в английском Ноттингемшире случайно обнаружили останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести.