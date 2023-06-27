«Известия»: в Ленинградской области обнаружены сгоревшие останки человека

В лесу около города Сертолова Ленинградской области обнаружены сгоревшие останки человека, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что местный житель во время выгула собаки обнаружил в лесополосе тлеющий полиэтиленовый пакет.

Мужчина предпринял попытку потушить возгорание, и в этот момент из пакета выпало нечто похожее на человеческие останки.

Обнаруженное направили в морг местной больницы с целью установления причины смерти.

Ранее в английском Ноттингемшире случайно обнаружили останки мужчины, который на протяжении 56 лет считался пропавшим без вести.